Galatasaray Espor Türk CS:GO Rüya Takımını kuruyor mu?

XANTARES ve woxic gibi yıldızlardan oluşan Türk CS:GO Dream Team ile Galatasaray Espor'un anlaşmaya yakın olduğu iddia ediliyor!

Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden olan Galatasaray, 2016 yılında elektronik spor şubesini açtı. Hali hazırda, League of Legends, FIFA, PES, Pubg Mobile, ZULA ve rekabetin üst düzeyde olduğu birçok oyunda varlığını sürdüren organizasyon, XANTARES ve woxic gibi yıldız CS:GO oyunculardan oluşan Türk Rüya takımını kurarak rekabetçi arenaya giriş yapmak istiyor iddiaları güçlendi.

IEM Köln 2021'den hemen sonra Almanya organizasyonu BIG'den ayrıldığını açıklayan XANTARES, bir Türk Rüya Takımının bir araya geleceğine dair spekülasyonları daha da güçlendirmişti. Geçtiğimiz günlerde gelen başka bir haber göre xFloud GORILLAZ aktif kadrosundan ayrıldığını duyurdu. Hayranlar üst üste gelen haberlerin ardından, Turkish Dream Team'in yakın zamanda hayata geçeceğini düşünüyor.

Yakın zamanda hayata geçeceği tahmin edilen Turkish Dream Team'in profesyonel futbol kulübünün elektronik spor şubesi olan Galatasaray Espor'dan teklif aldığı iddia ediliyor.

Şimdilik, Galatasaray Espor cephesinden ve adı geçen oyuncular tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

TAHMİN EDİLEN TURKISH DREAM TEAM KADROSU