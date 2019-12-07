Galatasaray'da Christian Luyindama ameliyat oldu
Haberler » Güncel » Galatasaray'da Christian Luyindama ameliyat oldu - Haber

Galatasaray'da Christian Luyindama ameliyat oldu

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu defans futbolcusu Christian Luyindama, kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı oldu.

07.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:05
Galatasaray'da Christian Luyindama ameliyat oldu

'ın Demokratik Kongolu defans futbolcusu , kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı oldu.

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Christian Luyindama, milli takım maçında sakatlanmıştı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Luyindama'nın 'da kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirdiği belirtildi. Kulüp ayrıca 25 yaşındaki futbolcuya geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, en kısa zamanda eski sağlığına ulaşmasını temenni etti.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler