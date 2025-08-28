Galatasaray Atletico Madrid maçı ne zaman? Galatasaray Atletico Madrid maçı deplasmanda mı, İstanbul'da mı?

Turnuvada doğrudan grup aşamasında boy gösterecek Galatasaray'ın hangi takımlarla eşleşeceği kura sonucunda kesinlik kazandı. Rakip olarak Atletico Madrid ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, bu önemli maçın tarihini ve nerede oynanacağını merakla bekliyor.

KURA ÇEKİMİ MONAKO'DA YAPILDI

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı kuraları, Monako'da TSİ 19.00'da gerçekleştirildi. Geçen yıl olduğu gibi aynı prosedür uygulandı. Katılan 36 takım katsayı puanlarına göre dört torbaya ayrıldı ve her ekip için 8 rakip belirlendi.

G.SARAY 4. TORBADA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu lig etabı kura çekimine 4. torbadan katıldı.

1. TORBA

Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

2. TORBA

Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

3. TORBA

Tottenham, PSV Eindhoven, Atletico Madrid, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya

4. TORBA

Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat

GALATASARAY'IN İLK MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nin fikstürü, maç tarihleri ve başlama saatleri 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak. Bu tarihten sonra Galatasaray'ın rakibiyle oynayacağı karşılaşmanın günü ve saati kesinleşmiş olacak.

GALATASARAY'IN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maçın İstanbul'da mı yoksa deplasmanda mı yapılacağı da yine fikstürle birlikte duyurulacak. UEFA, ev sahibi ve deplasman programını 30 Ağustos Cumartesi günü ilan edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Lig aşaması için belirlenen takvim şu şekilde:

1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025

3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026