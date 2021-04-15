Galata Wind halka arz hangi bankalarda var? Galata Wind halka arz hisse kodu nedir?

Geçtiğimiz günlerde halka arz süreci SPK tarafından kabul edilen Galata Wind halka arz oluyor. Dağıtım yöntemi değişen Galata Wind halka arz hangi bankalarda var? Galata Wind halka arz hisse kodu nedir?

Galata Wind halka arz süreci, pek çok banka aracılığıyla gerçekleşebilecek. Halka arz fiyatı olarak belirlenen 5,06 TL'ye göre ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka arz büyüklüğü 811.813.446,40 TL olacak.

GALATA WİND HALKA ARZ NE ZAMAN?

Galata Wind halka arzı 15 Nisan'da eşit dağıtım yöntemi ile halka arz oluyor.

Eşit Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım yöntemi halka arz olduğu için istisnalar hariç tüm aracı kurum ve bankalar üzerinden giriş sağlayabilirsiniz.

Çoğu halka arzlarda olduğu gibi saat 10:30-13:00 arası talep toplaması muhtemel.

Halka Arz Büyüklüğü 676.511.222,20 TL (Ek Satış Dahil 811.813.446,40 TL). Halka Açıklık Oranı %25,00 (Ek Satış Dahil %30) Halka Arz Fiyatı 5,06 TL

GALATA WİND HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Galata Wind halka arz süreci, İŞ Bankası ve Akbank hariç tüm bankalarda mevcut.pek çok banka aracılığıyla gerçekleşebilecek. Halka arz fiyatı olarak belirlenen 5,06 TL'ye göre ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka arz büyüklüğü 811.813.446,40 TL olacak.

GALATA WİND HALKA ARZ BORSA HİSSE KODU

Galata Wind Enerji A.Ş. ("GWIND") payları Borsa İstanbul A.Ş. "Yıldız Pazar"da işlem görecektir.

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Galata Wind Enerhi halka arz talep toplama taihleri 15-16 Nisan 2021 olarak belirlendi.

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Bir lot payın nominal değeri 1 TL (100 ADET 1 KR DEĞERİNDE PAY) olup, 1 TL nominal değerli paylar 5,06 TL'den satışa sunulacaktır.