Galata Wind halka arz hangi bankalarda işlem görecek? Galata Wind halka arz LOT sayısı ne kadar ve fiyatı ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde halka arz süreci SPK tarafından kabul edilen Galata Wind halka arz oluyor. Dağıtım yöntemi değişen Galata Wind halka arz hangi bankalarda işlem görecek? Galata Wind halka arz LOT sayısı ne kadar ve fiyatı ne kadar?