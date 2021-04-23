Galata Kulesi'nde 23 Nisan'a özel video mapping gösterisi
Beyoğlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beyoğlu'nun simgesi Galata Kulesi'ni çocukların fotoğraflarıyla renklendirdi.
Beyoğlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beyoğlu'nun simgesi Galata Kulesi'ni çocukların fotoğraflarıyla renklendirdi. Etkinlikte, #Beyoğlunda23Nisan etiketiyle paylaşılan çocuk fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya