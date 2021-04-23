Galata Kulesi'nde 23 Nisan'a özel video mapping gösterisi
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Galata Kulesi'nde 23 Nisan'a özel video mapping gösterisi

Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel

Beyoğlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beyoğlu'nun simgesi Galata Kulesi'ni çocukların fotoğraflarıyla renklendirdi.

Beyoğlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beyoğlu'nun simgesi Galata Kulesi'ni çocukların fotoğraflarıyla renklendirdi. Etkinlikte, #Beyoğlunda23Nisan etiketiyle paylaşılan çocuk fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Galata Kulesi'nde 23 Nisan'a özel video mapping gösterisi
Galata Kulesi'nde 23 Nisan'a özel video mapping gösterisi
Galata Kulesi'nde 23 Nisan'a özel video mapping gösterisi
Galata Kulesi'nde 23 Nisan'a özel video mapping gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

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