Galakticos 2022 VFŞL Kadrosunu Tamamladı! - Haberler
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Galakticos 2022 VFŞL Kadrosunu Tamamladı!

Galakticos 2022 VFŞL Kadrosunu Tamamladı!
Esporgazetesi - Haberler | Gamegar

Galakticos iki Koreli oyuncu transferi gerçekleştirdi.

Vfşl takımlarından Galakticos, yeni LoL kadrosunu duyurdu.

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Üst koridora Kebap ve Skewer'i transfer eden takım, orman ve orta koridora Chloe ve SPARKLE'ı transfer etti. Alt koridor ve destek rollerine on1 ve Shawi Katami'yi transfer eden Galakticos, yeni takımını Twitter üzerinden duyurdu.

2021 Yaz mevsimini 3. sırada bitiren takım, yaz mevsimi playoff maçlarına çeyrek finalden çıkma şansını elde etti. Çeyrek finaldeki rakibi Dark Passage'ı 3-2 mağlup eden GAL, yarı finalde NASR Esports ile karşılaştı. Bu seriyi 3-0 kaybeden takım, TBF kupasına veda etti.

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