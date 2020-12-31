Gain TV Terapist ne zaman başlayacak? Terapist konusu ne? Terapist oyuncuları kimler?
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Gain TV Terapist ne zaman başlayacak? Terapist konusu ne? Terapist oyuncuları kimler?

31.12.2020 10:00 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:05
Gain TV Terapist ne zaman başlayacak? Terapist konusu ne? Terapist oyuncuları kimler?

2021 yılıyla beraber yayın hayatına başlayacak olan Gain TV yapımlarından Terapist çok merak ediliyor. Peki, Gain TV Terapist ne zaman başlayacak? Terapist oyuncuları kimler? Terapist konusu ne?

Türkiye'de 2021 senesinde itibaren izleyenlerin beğenisine sunulacağı açıklanan Gain medya platformu kapsamında yayınlanacak dizilerden biri de Terapist dizisi olarak bildirildi. Gain platformunun ilk dizisi olacağı aktarılan 10 Bin Adım dizisinden 1 ay sonra da Terapist dizisi izleyicilerle buluşacak. İşte Terapist dizisi hakkında merak edilenler...

GAİN TV TERAPİST NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Terapist dizisinin Mart ayında yayınlanacak.Terapist dizisi oyuncu kadrosu Gain medya platformu üzerinde izleyicilerle buluşacak olan Terapist dizisinin oyuncu kadrosunda Zeynep Çamcı, Çağdaş Onur Öztürk, Muhammet Uzuner ve Murat Kılıç gibi önemli isimler çıkıyor.

Zeynep Çamcı 1986 doğumlu olan başarılı oyuncu İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olmuştur. İlk olarak ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar tarafından keşfedilen ve Recep İvedik 2 filminde yer alan Zeynep Çamcı sonrasında birçok farklı yapımda yer alarak kariyer basamaklarını tırmanmıştır. En son olarakyer aldığı Adı Zehra, Kara Yazı ve Seviyor Sevmiyor dizilerinin tutmaması ile birlikte istediği performansı gösteremeyen Çamcı yakında Gain platformunda Terapist dizisi ile izlenecek.

Çağdaş Onur Öztürk

Çağdaş Onur Öztürk, 1979 senesinde doğmuştur. Anadolu Üniversitesinde Tiyatro eğitimi alan başarılı oyuncu ilk defa Sakarya Fırat dizisinde oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Öztürk buradan sonra Yaz'ın Öyküsü, Kuzey Güney ve Diriliş Ertuğrul gibi önemli yapımlarda yer almış kaliteli oyunculuğunu herkese göstermiştir.

Muhammet Uzuner

Muhammet Uzuner en son PuhuTV platformunda yayınlanan Gün On 4 dizisinde oynamıştır. 1965 doğumlu olan deneyimli oyuncu Ankara Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Halef ve Siyah Beyaz Aşk dizilerinde performans sergileyen Uzuner Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde adından söz ettirmiştir.

Murat Kılıç

Murat Kılıç 1971 senesinde doğmuştur. Oyunculukla üniversite senelerinden beri ilgilenen başarılı oyuncu İstanbul Devlet Tiyatrosunda uzun seneler yer almıştır. Sonrasında Baba Ocağı ve İki Aile gibi dizilerle televizyon hayatına adım atarak başarılı performansı herkese sergilemiştir.

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