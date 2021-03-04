Gain sunucusu Duygu Demirdağ kimdir, kaç yaşında? Duygu Demirdağ hayatı ve biyografisi!
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Gain sunucusu Duygu Demirdağ kimdir, kaç yaşında? Duygu Demirdağ hayatı ve biyografisi!

04.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:38
Gain sunucusu Duygu Demirdağ kimdir, kaç yaşında? Duygu Demirdağ hayatı ve biyografisi!

Türkiye'nin dijital platformları arasında yer alan Gain'de isminden bahsettirenlerden biri de Duygu Demirdağ oluyor. İzleyiciler Duygu Demirdağ kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusunun yanıtını arıyor. Muhabirlik ve sunuculuk yapan Duygu Demirdağ'ın hayatı ve biyografisi!

Pek çok tv kanalında yer aldıktan sonra Türkiye'nin popüler platformlarından olan Gain'e katılan Duygu Demirdağ hakkında aramalar sürüyor. Gain sunucusu Duygu Demirdağ kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtını sizler için derledik. İşte, Duygu Demirdağ hayatı ve biyografisi!

DUYGU DEMİRDAĞ KİMDİR?

Tv programı sunucusu. 1987 yılında, Bursa'da doğdu. Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden 2008 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Londra, Middlesex University'de "Medya ve İletişim Yönetimi" alanında yaptı. İspanya, Universidad de Salamanca'da "İspanyol ve Latin Amerika Sineması" ve "Avrupa Birliği Ekonomi ve Politikası" alanlarında eğitim aldı.

Televizyonculuğa, üniversite yıllarında, Line Media Group bünyesinde spiker ve program yapımcısı olarak başladı. 3 yıl boyunca hafta sonu ana haber bültenini sundu, "Bu Gece" isimli gece bülteninin editörlüğünü ve sunuculuğunu üstlendi. Adını Tornatore'nin efsane filmi 'Stanno Tutti Bene'den; ilhamını, herkesin keyfini yerine getirme hayalinden alan kültür-sanat programı "Herkesin Keyfi Yerinde"nin yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Gündemi akademisyenler, haberciler, sanatçılar ve iletişimcilerle konuştu, "Keyfimiz gerçekten yerinde mi diye?" sordu.

CNN TÜRK Haber Merkezi'ne 2010 yılında katıldı. Muhabir olarak, "Türkiye'nin Enerji Haritası", "Yeni Muhafazakarlar", "Yokluk 4 Mevsim", Yunanistan Ekonomik Krizi" gibi dosyaları hazırladı.

Sahadan, stüdyoya geçiş yaptı. Gece Haberleri ile başladığı spikerlik yolculuğuna 2 yıl boyunca Hafta Sonu Ana Haber'i sunarak devam etti. Seçim dönemlerinde ve siyasi partilerin kurultay süreçlerinde özel yayınlarla ekranda oldu. Gündem Özel tartışma programının moderatörlüğünü yaptı.

İnsanlık Hali programını hazırlayıp sunan Duygu Demirdağ, İngilizce ve İspanyolca moderatörlük yapıyor. Son olarak ise Gain platformunda gördüğümüz isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

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