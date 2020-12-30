GAİN nedir? GAİN ne işe yarar? GAİN'de neler var?
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GAİN nedir? GAİN ne işe yarar? GAİN'de neler var?

30.12.2020 21:44 | Son Güncelleme: 30.12.2020 21:48
GAİN nedir? GAİN ne işe yarar? GAİN'de neler var?

Dijitalleşmenin yayılmasıyla 2021 yılında yeni platform katılıyor. GAİN nedir? GAİN ne işe yarar? GAİN'de neler var? Detaylar haberimizde.

Merakla beklenen ve çok yakında başlayacak yeni nesil online video ve içerik platformu GAİN nedir? GAİN ne işe yarar? GAİN'de neler var?

GAİN NEDİR?

Gain Medya, Türkiye'ye yeni ve farklı bir soluk getirecek dijital dizi ve film platformudur. Yerli yapımlara yer veren Gain, orijinal, kaliteli ve vizyonlu yapıtlarıyla seyircilere hizmet verecek. Televizyonda ve sinemada görmek istediğiniz gerçek ve kaliteli içeriklere, istenilen sürelerde Gain Tv aracılığıyla ulaşılabilecek. Gain Medya, izleyicilerine özgün, kaliteli, bağımsız ve eşitlikçi yapımlar sunuyor. Eğlenceli, anlamlı, komik, dramatik dilediğiniz türde kaliteli yapım Gain'de bugünden itibaren yer alacak.

GAİN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

30 Aralık'la erişime açılacak dijital platformun ilk yayını Mücbir Sebepler'in yılbaşı programı olacak. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınlarla pandemi dönemine renk katan canlı yayın, yılbaşı gecesi Gain'de özel bir yılbaşı programı gerçekleştirecek. Ünlü isimlerin de konuk olarak yer alacağı Mücbir Sebepler Yılbaşı, 31 Aralık 2020 tarihinde saat 22:00'den itibaren Gain'de yayınlanacak.

GAİN KİMİN?

Gain Tv kimin sorusu da sıkça araştırılmaktadır. Gain Medya sahibi Gözde Akpınar'dır.

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