Gain Medya reklam şarkı sözleri nedir? İstikrarlı Hayal Hakikattir sözlerini kim söylüyor?
Gain Medya Reklam Şarkısı istikrarlı hayal hakikattir Sözleri nelerdir? Gain Medya reklam filmini yayınladı. Gaye Su Akyol'un seslendirdiği İstikrarlı Hayal Hakikattir reklam şarkısı oldu. Gain Medya reklam şarkı sözleri nedir? İstikrarlı Hayal Hakikattir sözlerini kim söylüyor?
Gain Medya Reklam Şarkısı istikrarlı hayal hakikattir Sözleri nelerdir? Gain Medya reklam filmini yayınladı. Gaye Su Akyol'un seslendirdiği İstikrarlı Hayal Hakikattir reklam şarkısı oldu. Gain Medya reklam şarkı sözleri nedir? İstikrarlı Hayal Hakikattir sözlerini kim söylüyor?
İSTİKRARLI HAYAL HAKİKATTİR KİM SÖYLÜYOR?
Gain Medya reklam filminde çalan şarkıyı Gaye Su Akyol seslendiriyor.
GAİN MEDYA REKLAM ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?
Of bu ne biçim hayat, bu nasıl bi' kafa
Yatırır adamı hop falakaya
Dere gibi akar, dertte yüzeriz
Uçuyoruz evet çünkü güzeliz
İstikrarlı hayal hakikattir
Ölüm var mı yoksa bi rüya mı
Derdim derdine ortak olsun
Aşk şarabın düşle dolsun
Al sazım anlat, ben yoruldum
Sığamadım, her yerden kovuldum
Denize yakışan martı gibiyiz
Nereye eserse oraya gideriz…