Gain Medya reklam şarkı sözleri nedir? İstikrarlı Hayal Hakikattir sözlerini kim söylüyor?

Gain Medya Reklam Şarkısı istikrarlı hayal hakikattir Sözleri nelerdir? Gain Medya reklam filmini yayınladı. Gaye Su Akyol'un seslendirdiği İstikrarlı Hayal Hakikattir reklam şarkısı oldu. Gain Medya reklam şarkı sözleri nedir? İstikrarlı Hayal Hakikattir sözlerini kim söylüyor?

Gain Medya Reklam Şarkısı istikrarlı hayal hakikattir Sözleri nelerdir? Gain Medya reklam filmini yayınladı. Gaye Su Akyol'un seslendirdiği İstikrarlı Hayal Hakikattir reklam şarkısı oldu. Gain Medya reklam şarkı sözleri nedir? İstikrarlı Hayal Hakikattir sözlerini kim söylüyor?

İSTİKRARLI HAYAL HAKİKATTİR KİM SÖYLÜYOR?

Gain Medya reklam filminde çalan şarkıyı Gaye Su Akyol seslendiriyor.

GAİN MEDYA REKLAM ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?

Of bu ne biçim hayat, bu nasıl bi' kafa

Yatırır adamı hop falakaya

Dere gibi akar, dertte yüzeriz

Uçuyoruz evet çünkü güzeliz

İstikrarlı hayal hakikattir

Ölüm var mı yoksa bi rüya mı

Derdim derdine ortak olsun

Aşk şarabın düşle dolsun

Al sazım anlat, ben yoruldum

Sığamadım, her yerden kovuldum

Denize yakışan martı gibiyiz

Nereye eserse oraya gideriz…