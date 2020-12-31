GAİN | Gain MFÖ: Ele Güne Karşı konusu nedir? MFÖ: Ele Güne Karşı ne zaman başlayacak? MFÖ: Ele Güne Karşı belgeseli kaç bölümden oluşacak?

2021 yılıyla beraber yayın hayatına başlayacak olan Gain Medya, Türk dijital dizi ve film izleme platformları arasında yerini aldı. İlk albümünü 1984 yılında yayınlayan MFÖ grubunu konu alan Ele Güne Karşı belgeseli Gain'de yayınlanacak. Ele Güne Karşı konusu nedir? Ele Güne Karşı ne zaman başlayacak? Ele Güne Karşı belgeseli kaç bölümden oluşacak?

Gain reklam müziği ve reklamı, dün yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gördü. Gaye Su Akyol'un İstikrarlı Hayat Hakikattir şarkısıyla reklamını yayınlayan Gain 30 Aralık tarihinde yayın hayatına başladı, fakat tüm içerikleri henüz yayınlanmaya başlamadı. Gain Medya, izleyicilerine özgün, kaliteli, bağımsız ve eşitlikçi yapımlar sunuyor. Eğlenceli, anlamlı, komik, dramatik dilediğiniz türde kaliteli yapım Gain'de bugünden itibaren yer alacak. Bu ilgi çekici ve merak edilen yapımlardan birisi de Ele Güne Karşı! İlk albümünü 1984 yılında yayınlayan MFÖ grubunu konu alan Ele Güne Karşı belgeseli Gain'de yayınlanacak. Gain Ele Güne Karşı konusu nedir? Ele Güne Karşı ne zaman başlayacak? MFÖ: Ele Güne Karşı belgeseli kaç bölümden oluşacak? İşte detaylar haberimizde...

GAİN: ELE GÜNE KARŞI KONUSU NEDİR?

Gain reklam müziği ve reklamı, dün yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gördü. Gaye Su Akyol'un İstikrarlı Hayat Hakikattir şarkısıyla reklamını yayınlayan Gain 30 Aralık tarihinde yayın hayatına başladı, fakat tüm içerikleri henüz yayınlanmaya başlamadı. Gain Medya, izleyicilerine özgün, kaliteli, bağımsız ve eşitlikçi yapımlar sunuyor. Eğlenceli, anlamlı, komik, dramatik dilediğiniz türde kaliteli yapım Gain'de bugünden itibaren yer alacak. Bu ilgi çekici ve merak edilen yapımlardan birisi de Ele Güne Karşı! İlk albümünü 1984 yılında yayınlayan MFÖ grubunu konu alan Ele Güne Karşı belgeseli Gain'de yayınlanacak.

Dijital dünyaya farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen yeni içerik platformu Gain'in üyelerine sunduğu ilk içeriklerden birisi MFÖ grubuna odaklanan Ele Güne Karşı belgeseli olacak. Birlikteliklerinde elli yıla yaklaşan MFÖ grubunun konser görüntülerinden hararetli tartışmalarına, duygusal anlarından kulis hâllerine pek çok farklı ana tanıklık edecek film, bugüne kadar yayınlanmamış pek çok görüntüyü bir araya getiriyor. Grubun stüdyo kayıtlarının yanı sıra Paris, Amsterdam ve New York konserlerine ait kayıtların da kullanılacağı Ele Güne Karşı, MFÖ üyeleri arasındaki birçok anlaşmazlık ve fikir ayrılığına da ayna tutacak.

İsmini grubun çıkardığı ilk albümün adından alan Ele Güne Karşı adlı belgeselin yönetmenliğini ise daha önce Benim Varoş Hikâyem (2017) adlı belgesele de imza atan Yunus Ozan Korkut üstleniyor. Korkut'un Adana'nın Ceyhan bölgesinde yaşayan insanların hayatına odaklanan belgeseli, insan hikâyelerini parıldatan, eğlenceli üslubuyla oldukça beğenilmiş, Korkut'un konusundan çıkardığı güçlü otantiklik hissi övgü toplamıştı. Yunus Ozan Korkut sonrasında Aynen Aynen (2019) ve Hayaller Bizim İki Gözüm (2020) gibi projelerde de yönetmen koltuğuna oturmuştu.

GAİN'DE İÇERİKLER NELER OLACAK?

30 Aralık'ta yayın hayatına başlayan dijital platform Gain'in Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar'ın başrollerini paylaştığı dizi 10 Bin Adım'ın yanı sıra Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın hazırladığı Mücbir Sebepler'in yılbaşı özel yayınına da ev sahipliği yapacağı daha önce açıklanmıştı. Gain bünyesinde izleyiciyle buluşacak özgün içerikler arasında Zeynep Dadak'ın yönetmenliğini üstlendiği Terapist dizisinin yanı sıra İlber Ortaylı, Vedat Milor, Ahmet Mümtaz Taylan ve Bekir Ağırdır gibi isimlerin hazırladığı programlar da yer alıyor.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un hikâyesine tanıklık edeceğimiz Ele Güne Karşı belgeseli de Ocak ayından itibaren Gain'de yayınlanacak.