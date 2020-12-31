GAİN | Gain Ahmet Mümtaz Taylan'la İstanbul Hesabı ne zaman başlayacak? Ahmet Mümtaz Taylan kimdir?

Gain, yayın hayatına başladı ve içerikleri şimdiden çok merak ediliyor. Gain,Türk dijital dizi ve film izleme platformları arasında yerini aldı. Gain TV yayınlanacak programları duyurmaya başladı. Başarılı oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da Gain'de olacak! Peki Gain Ahmet Mümtaz Taylan'la İstanbul Hesabı ne zaman başlayacak? Ahmet Mümtaz Taylan kimdir?

Gain reklam müziği ve reklamı, dün yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gördü. Gaye Su Akyol'un İstikrarlı Hayat Hakikattir şarkısıyla reklamını yayınlayan Gain 30 Aralık tarihinde yayın hayatına başladı, fakat tüm içerikleri henüz yayınlanmadı. Gain Medya, izleyicilerine özgün, kaliteli, bağımsız ve eşitlikçi yapımlar sunuyor. Bugün Mücbir Yılbaşı Gain de yerini alacak ve Ocak ayından itibaren Terapist dizisi gibi birçok yapıma ev sahipliği edecek. Başarılı oyuncu ve yazar Ahmet Mümtaz Taylan da Gain'de yerini aldı! Gain Ahmet Mümtaz Taylan ileİstanbul Hesabı, İstanbul sevdalıları tarafından büyük ilgi görecek!

GAİN AHMET MÜMTAZ TAYLAN İLE İSTANBUL HESABI KONUSU NEDİR?

Gain Ahmet Mümtaz Taylan ileİstanbul Hesabı, kısıtlı bütçe ile İstanbul'u dolu dolu yaşayıp, gezip, uygun bütçeyle lezzetli şeyler yiyip içmenin mümkün olduğunun anlatıldığı keyifli bir program!

GAİN AHMET MÜMTAZ TAYLAN İLE İSTANBUL HESABI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gain Medya, dün yani 30 Aralık 2020 tarihi itibariyle mobil cihazlarda yerini aldı. Gain'e bugünden itibaren İOS ve Android işletmeli tüm cihazlardan "gain medya app" üzerindenerişim sağlanabilecek. Gain, erişime açılmasının ardından içerikleri de yavaş yavaş yüklenmeye başladı! Gain Ahmet Mümtaz Taylan İstanbul Hesabı Ocak ayında yayında olacak! Gain TV fiyat merak edenler için şu an ücretsiz!

AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?

Ahmet Mümtaz Taylan12 Eylül 1965 yılında Ankara'da dünyaya gelen Türk oyuncu ve yönetmendir.

İlköğretim ve lise eğitiminden sonra 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 1989-1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Devlet Tiyatroları'nda çeşitli zamanlarda, sanat yönetmeni yardımcısı, sanat yönetmenliği, genel müdür danışmanlığı gibi görevler üstlendi. 1996 yılından itibaren çeşitli televizyon ve sinema yapımlarında çeşitli roller oynamıştır. Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği'nin (DETİS) kurucu üyesidir. Kurulduğu dönem genel sekreter olduğu DETİS'in seçilmiş ilk genel başkanı olmuştur. Misafir oyununu sahneleyişiyle 2002 İsmet Küntay En İyi Yönetmen Ödülü kazanmıştır. 2006 yılında Devlet Tiyatroları'ndan istifa etti.

Televizyonda Kurşun Yarası, Çapkın, Ezo Gelin gibi onlarca dizide yer alsa da, Leyla ile Mecnun dizisindeki "İskender" rolü ile yaygın tanınırlık kazandı. Leyla ile Mecnun'un yayından kaldırılmasıyla aynı kadro Ben de Özledim adlı diziyle geri dönmüştür.

Taylan, sinemada da önemli filmlerde yer aldı. Bunlardan Nuri Bilge Ceylan'ın 2011 yapımı Bir Zamanlar Anadolu'da filmi, 64. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışacak filmler arasına girdi ve ikinci büyük ödül olan Cannes Film Festivali Büyük Ödülü'nü kazandı. Ömer Vargı'nın İnşaat (2004) filmindeki rolüyle 36. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü adaylığı, İnan Temelkuran'ın Made in Europe (2007) filmindeki rolüyle 15. Altın Koza Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu ödülünü, Ahmet Haluk Ünal'ın 2011 yapımı Saklı Hayatlar filmindeki rolü ile Rusya-Tataristan'daki 8. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Yılmaz Erdoğan'ın Oscar aday adayı olan Kelebeğin Rüyası (2013) filminde de rol almıştır.