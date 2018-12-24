Gahib Başkanı Ahmet Kaplan'dan 25 Aralık Kutlaması

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, yaptığı açıklamada Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayarak, "Gaziantep Savunması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ile kenetlenen bir milletin, imkansızlıklara rağmen her türlü zorluğu yenebileceğinin en güzel kanıtıdır" dedi.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, yaptığı açıklamada, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Kaplan, "Tarihin en büyük direniş destanlarından biri olan Gaziantep Savunması, vatan ve bayrak sevgisinin, inancın ve imanın zaferidir. Emperyalist güçlere karşı büyük bir kahramanlık örneği gösteren Gazianteplilerin sergilediği milli mücadele ruhu tüm Anadolu'ya yayılarak, Kurtuluş Savaşının başarıya ulaşmasında önemli etken olmuştur. 6317 Şehit verme pahasına düşmana geçit vermeyen o ruh atalarımızdan bize kalan en büyük mirastır. Gaziantep halı üreticileri ve ihracatçıları olarak bizler de bugün aynı ruhla, aynı bilinçle hareket ederek ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve daha aydınlık günlere kavuşması için mücadele ediyoruz" dedi.

Kaplan, tüm Gazianteplileri Kurtuluş coşkusunu tam anlamıyla yaşamaya davet ederken, "Kanları ve canları pahasına bizlere bu cennet vatanı miras bırakan ecdadımıza layık olmak en büyük hedefimizdir. Gazi kentimizin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlarken, vatan savunmasında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA