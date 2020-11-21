Gagasına öyle bir şey sıkıştı ki, yardımına vatandaşlar koştu
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Gagasına öyle bir şey sıkıştı ki, yardımına vatandaşlar koştu

21.11.2020 11:26 | Son Güncelleme: 21.11.2020 11:34

Gagasına öyle bir şey sıkıştı ki, yardımına vatandaşlar koştu Sivas'ın Altınyayla ilçesinde gagasını içecek kutusuna sıkıştıran ve acı içerisinde çırpınan kazın yardımına hayvan sever vatandaşlar koştu Sivas'ın Altınyayla ilçesinde gagasını içecek kutusuna sıkıştıran ve acı içerisinde...

Gagasına öyle bir şey sıkıştı ki, yardımına vatandaşlar koştu

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde gagasını içecek kutusuna sıkıştıran ve acı içerisinde çırpınan kazın yardımına hayvan sever vatandaşlar koştu

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde gagasını içecek kutusuna sıkıştıran ve acı içerisinde çırpınan kazın yardımına hayvan sever vatandaşlar koştu

Altınyayla ilçe merkezinde yaşanan olayda vatandaşlar, kazın acı içerisinde çırpındığını fark etti. Kazın yardımına koşan Ahmet Dabak ve Mücahit Karasubaşı isimli vatandaşlar, kazın gagasını içecek kutusuna sıkıştırdığını fark etti. Hayvan sever iki arkadaş, kazı gagasını sıkıştırdığı içecek kutusundan kurtardı. Özgürlüğüne kavuşan kaz hızla koşarak uzaklaştı. Vatandaşlar ilginç durumuysa cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Gagasına öyle bir şey sıkıştı ki, yardımına vatandaşlar koştu
Gagasına öyle bir şey sıkıştı ki, yardımına vatandaşlar koştu
Gagasına öyle bir şey sıkıştı ki, yardımına vatandaşlar koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜNYAMİN UĞUR

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