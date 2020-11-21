Gagasına öyle bir şey sıkıştı ki, yardımına vatandaşlar koştu

Gagasına öyle bir şey sıkıştı ki, yardımına vatandaşlar koştu Sivas'ın Altınyayla ilçesinde gagasını içecek kutusuna sıkıştıran ve acı içerisinde çırpınan kazın yardımına hayvan sever vatandaşlar koştu Sivas'ın Altınyayla ilçesinde gagasını içecek kutusuna sıkıştıran ve acı içerisinde...