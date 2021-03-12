Gaga Bulut kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Gaga Bulut kimdir?

12.03.2021 12:06 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:46
Gaga Bulut kimdir?

Hapis cezası alan Gaga Bulut, tahliye olduktan sonra da tartışmalı söylemlerine devam ediyor.Son olarak Twitch yayıncısı Jahrein ile tartışmaya giren Gaga Bulut hakkında Gaga Bulut kimdir? sorusu merak ediliyor. Peki Gaga Bulut nereli ve kaç yaşında? Gaga Bulut neden hapse girdi, tahliye oldu mu?

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen Gaga Bulut tahliye mi oldu? Gaga Bulut kimdir? Gaga Bulut kaç yaşında, nereli?

GAGA BULUT KİMDİR?

21 yaşındaki Gaga Bulut lakaplı gencin asıl ismi Bulut Altuğ'dur. Aslen Van'lıdır. Fenomen olmak için ailesinden ayrılıp İzmir'e yerleştiğini de kendi YouTube kanalında anlatmıştı. Çektiği videolar nedeniyle cezaevine giren Gaga Bulut hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Gaga Bulut, İzmir Kordon Boyu 'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdükten sonra bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, duruma tepki gösterdi. Olayla ilgili İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Ekim 2018 tarihinde harekete geçti.

Mahkeme heyeti, sanık Bulut Altuğ'a, 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik 'cinsel istismara azmettirme' suçundan her mağdur için 8'er yıl ve 'müstehcen görüntüleri yaymak' suçundan da 1 yıl olmak üzere 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığa ayrıca 1000 gün adli para cezası verilirken, bu paranın 20 bin TL'ye çevrilmesine karar verdi.

GAGA BULUT NEDEN HAPİSTEYDİ?

Youtube'da yayınladığı videolar ile dikkatleri üzerine çeken Gaga Bulut takma isimli Youtuber Bulut Altuğ videolarında yer alan görüntüler nedeniyle tutuklanmıştı. Youtube kanalının yayında olduğu dönemde 180 bini aşkın abonesi bulunan Youtuber videonun yayılmasının ardından hızla abone kaybı yaşamıştı. Mahkeme heyeti, sanık Bulut Altuğ'a, 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik 'cinsel istismara azmettirme' suçundan her mağdur için 8'er yıl ve 'müstehcen görüntüleri yaymak' suçundan da 1 yıl olmak üzere 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Bulut Altuğ çıkarıldığı mahkemede bugün (25 Aralık) tahliye edildi.

GAGA BULUT ÖLDÜ MÜ?

Twitter'da Gaga Bulut lakaplı Bulut Aktuğ'un cezaevinden gün itibariyle tahliye edildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Demet Akbağ Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Mustafa Er Fatih Terim Ali Şansalan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaga Bulut kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 12:48:26. #1.14#
title