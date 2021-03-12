Gaga Bulut kimdir?

Hapis cezası alan Gaga Bulut, tahliye olduktan sonra da tartışmalı söylemlerine devam ediyor.Son olarak Twitch yayıncısı Jahrein ile tartışmaya giren Gaga Bulut hakkında Gaga Bulut kimdir? sorusu merak ediliyor. Peki Gaga Bulut nereli ve kaç yaşında? Gaga Bulut neden hapse girdi, tahliye oldu mu?

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen Gaga Bulut tahliye mi oldu? Gaga Bulut kimdir? Gaga Bulut kaç yaşında, nereli?

GAGA BULUT KİMDİR?

21 yaşındaki Gaga Bulut lakaplı gencin asıl ismi Bulut Altuğ'dur. Aslen Van'lıdır. Fenomen olmak için ailesinden ayrılıp İzmir'e yerleştiğini de kendi YouTube kanalında anlatmıştı. Çektiği videolar nedeniyle cezaevine giren Gaga Bulut hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Gaga Bulut, İzmir Kordon Boyu 'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdükten sonra bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, duruma tepki gösterdi. Olayla ilgili İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Ekim 2018 tarihinde harekete geçti.

Mahkeme heyeti, sanık Bulut Altuğ'a, 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik 'cinsel istismara azmettirme' suçundan her mağdur için 8'er yıl ve 'müstehcen görüntüleri yaymak' suçundan da 1 yıl olmak üzere 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığa ayrıca 1000 gün adli para cezası verilirken, bu paranın 20 bin TL'ye çevrilmesine karar verdi.

GAGA BULUT NEDEN HAPİSTEYDİ?

Youtube'da yayınladığı videolar ile dikkatleri üzerine çeken Gaga Bulut takma isimli Youtuber Bulut Altuğ videolarında yer alan görüntüler nedeniyle tutuklanmıştı. Youtube kanalının yayında olduğu dönemde 180 bini aşkın abonesi bulunan Youtuber videonun yayılmasının ardından hızla abone kaybı yaşamıştı. Mahkeme heyeti, sanık Bulut Altuğ'a, 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik 'cinsel istismara azmettirme' suçundan her mağdur için 8'er yıl ve 'müstehcen görüntüleri yaymak' suçundan da 1 yıl olmak üzere 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Bulut Altuğ çıkarıldığı mahkemede bugün (25 Aralık) tahliye edildi.

GAGA BULUT ÖLDÜ MÜ?

Twitter'da Gaga Bulut lakaplı Bulut Aktuğ'un cezaevinden gün itibariyle tahliye edildi.