Gaffar Yakınca kimdir? Gaffar Yakınca kaç yaşında, nereli? Gaffar Yakınca hayatı ve biyografisi!

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GAFFAR YAKINCA KİMDİR?

Gaffar Yakınca, 1972 yılında Malatya'da doğdu. Baba tarafından, Kafkasya-Borçalı'dan göç edip Hekimhan'ın Boğazgören Köyü'ne yerleşmiş olan bir Karapapak ailesine mensuptur. Anne tarafı ise yine Malatya Hekimhan'ın Karaköçek köyüne bağlı Odmangöl mezrasında meskun Drejan aşiretindendir.

Gaffar Yakınca'nın çocukluğu Malatya ve Erzurum'da geçti. Kuleli Askeri Lisesi'nde başladığı lise eğitimini 1989 yılında Malatya Lisesi'nden mezun olarak bitirdi. 1995 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. İşi gereği çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşadı, sürekli seyahat halinde oldu. Pek çok sivil toplum kuruluşunda görev aldı, Türkiye Barış Derneği'nde iki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Gaffar Yakınca, öğrencilik yıllarından itibaren siyaset, tarih ve kültür alanlarında yazdı. "Tarih şuuru" üzerine yazdığı bir makalesi Türk Tarih Kurumu tarafından ödüle layık görüldü. Mavi Radyo ve Radyofon gibi yayın organlarında yönetici ve program yapımcısı olarak görev aldı. Yazıları, Günberi, Kerkenez, Eski, Eski Broy, Gelenek, Sanat Cephesi, Sol, Red, Muhalefet, Teori gibi dergilerde ve çeşitli internet sitelerinde yayınlandı.

2009-12 arasında yayınladığı Form och Idea adlı tasarım ve sanat sitesi ile başladığı blog yayıncılığına 2013 yılından itibaren Deli Gaffar'ın Notları adlı fikir ve siyaset blogu ile devam etti. Bu blog, kısa sürede Türkiye'nin en çok okunan kişisel bloglarından biri oldu.

2016 yılında ABC Gazetesi'nde köşe yazarlığına başladı. Eylül 2018'de günlük Aydınlık Gazetesi'ne transfer oldu. O tarihten beri yazılarına Aydınlık'taki Yeis Yok adlı köşesinde devam ediyor.

Asıl mesleği mühendislik olan Gaffar Yakınca, halen gıda teknolojileri ve turizm alanlarında çalışmaktadır. İngilizce ve İsveççe bilmektedir.

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