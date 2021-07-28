Gadiri Hum Bayramı ne zaman? Gadir-i Hum Bayramı nedir?

Türkiye'de başta olmak üzere dünyanın birçok yerindeki Şii Müslümanlar tarafından kutlanan Gadir-i Hum Bayramı'nın ne olduğu ve ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Gadiri Hum Bayramı ne zaman? Gadir-i Hum Bayramı nedir?

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GADİR-İ HUM BAYRAMI NE ZAMAN?

Gadir-i Hum Bayramı hicri takvime göre Zilhicce Ayı'nın on sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanır. Bu özel gün bu yıl 28 Temmuz 2021 Çarşamba tarihine denk geliyor.

GADİR-İ HUM BAYRAMI NEDİR?

Hazreti Muhammed'in hicretin 10. yılında veda haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, ülkemizde Adana, Mersin ve Hatay başta olmak üzere kutlanıyor.

Gâdir-î Hum "Hum Gölcüğü" Şiî i'tikadına göre Muhammed Mustafa'nın Ali bin Ebâ Tâlib Merkedî'yi kendisine halef olarak seçtiğini ilân ettiği, günümüz Suudi Arabistan'ının Mekke Vilâyeti ile Medine Vilâyeti'ni birbirinden ayıran "Rabiğ Vadisi" üzerinde "Rabiğ" şehri yakınlarında yer alan bir mıntıkânın adı olup, eskiden Medine'den Mekke'ye giden yolun yaklaşık 5. km'sinde sol tarafa düşen, adı geçen vadide bir nehir sebebiyle oluşmuş bir gölcük ya da bataklıktı.

Şiiler her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlar. Bu günde sabahın erken saatlerinde türbelere akın eden vatandaşlar buralarda kurban keserek, büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' adı verilen güne özel yemeği hazırlıyor.

Herkesin bir parça katkı sunduğu "Hirisi" başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşlara dağıtılır.

Bayramı kutlayanlar, bu günde oruç tutmak, gusül almak, Hz. Ali'yi ziyaret etmek, sığınma duasını okumak, Nubde duasını okumak, öğle vaktine yarım saat kala iki rekat namaz kılmak ve birbirini gören müminlerin belirli cümlelerle selamlaşması gibi ibadetler yapar.