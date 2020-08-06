Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı ne zaman? Gadir Hum Bayramında neler yapılır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı ne zaman? Gadir Hum Bayramında neler yapılır?

Gadir Hum Bayramı'nı çoğu kişi tarafından bilinmiyor olabilir. Fakat bu geleneği devam ettiren kişiler mevcut. Adana, Hatay ve Mersin illerinde bu gelenekler devam etmektedir. Peki, Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı ne zaman?

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı ne zaman? Gadir Hum Bayramında neler yapılır?
06.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:22

"Gadir-i Hum Bayramı" Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak bilinmekte. Önemi ve amacı ile Gadir Hum Bayramı bütün güzellikleri haberimizde.

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı ne zaman? Gadir Hum Bayramında neler yapılır?

GADİR HUM BAYRAMI NEDİR?

Alevi inancına göre en büyük bayram olarak kabul edilir. Gadir Hum Bayramı, Hz Muhammed'in Hz. Ali'yi halefi olarak tayin ettiği gündür. Bu sebeple bu gün bayram olarak kabul edilir.

GADİR HUM BAYRAMI NE ZAMAN?

Her yıl değişen tarih ile birlikte Hicrî Zilhicce ayının 18'inde kutlanır. Gadir Hum Bayramı bu yıl 7 Ağustos cuma gününe denk gelmektedir. Alevi inancına göre en büyük bayram olarak kabul edilir.

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı ne zaman? Gadir Hum Bayramında neler yapılır?

GADİR HUM BAYRAMINDA NELER YAPILIR?

Gadir Hum Bayramı sevgi, bereket ve ibadet günüdür. Bu bayramı kutlayanlar oruç tutar, Hz. Ali'yi ziyaret eder, namaz kılar ve birbirleri ile semalaşır.

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı ne zaman? Gadir Hum Bayramında neler yapılır?

İlgili Haberler

Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri ne zamana kadar okunur? Kurban Bayramı tekbiri okunuşu
Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri ne zamana kadar okunur? Kurban Bayramı tekbiri okunuşu
Zammı sureler nedir, kaç tanedir? Zammı sureler nelerdir, Arapça yazılışı ve okunuşu, Türkçe meali
Zammı sureler nedir, kaç tanedir? Zammı sureler nelerdir, Arapça yazılışı ve okunuşu, Türkçe meali
Sonsuzluk işareti nedir, nasıl yapılır? Klavyeden sonsuzluk işareti yapılışı
Sonsuzluk işareti nedir, nasıl yapılır? Klavyeden sonsuzluk işareti yapılışı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey Politika
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis Güncel
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
Katledilen Pınar'ın babası Sıddık Gültekin konuştu: Kızımın katili yalnız değil Yerel
Katledilen Pınar'ın babası Sıddık Gültekin konuştu: Kızımın katili yalnız değil
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu Dünya
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi Magazin
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Altın 468 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın 468 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
Çin'de koronavirüsün ardından 'Bunya virüs' alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Çin'de koronavirüsün ardından "Bunya virüs" alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Bursalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'yi satarak ihtiyaç sahibi aileler ve sokak hayvanları için harcayacak
Bursalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'yi satarak ihtiyaç sahibi aileler ve sokak hayvanları için harcayacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
İstanbul'da kızlar, sokak ortasında birbirlerine girdi
İstanbul'da kızlar, sokak ortasında birbirlerine girdi
Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın başlıyor
Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın başlıyor
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Beyrut'taki patlama nasıl gerçekleşti? Komplo teorileri art arda geliyor
Beyrut'taki patlama nasıl gerçekleşti? Komplo teorileri art arda geliyor
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Fatih Terim'e 'Futbolun mafyası sen misin?' diyen eski futbolcu tehdit aldığını itiraf etti
Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu tehdit aldığını itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ümit Dündar Murat Kurum Yaşar Güler Meral Akşener
Magazin Gupse Özay Sezen Aksu Merve Boluğur İzzet Yıldızhan
Spor Jose Sosa Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Malcolm Thomas
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Ağustos
Şu an buradasınız: Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı ne zaman? Gadir Hum Bayramında neler yapılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 11:23:58. #1.15#
title