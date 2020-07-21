Gabar Dağı (Küpeli Dağı) nerededir? Gabar Dağı'na nasıl gidilir? Haritadaki yeri
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Gabar Dağı (Küpeli Dağı) nerededir? Gabar Dağı'na nasıl gidilir? Haritadaki yeri

Türkiye'nin Şırnak ilinde bulunan Gabar Dağı'nın bir diğer ismi Küpeli Dağı'dır. Gabar dağına nasıl gidilir, haritada nerede bulunur, yüksekliği ve koordinatları hakkında bilgiler için haberimize girebilirsiniz.

Gabar Dağı (Küpeli Dağı) nerededir? Gabar Dağı'na nasıl gidilir? Haritadaki yeri
21.07.2020 09:42 | Son Güncelleme: 21.07.2020 09:46

Gabar Dağı veya diğer adıyla Küpeli Dağı, Türkiye'nin Şırnak şehrinin kuzeydoğusunda bulunan Güneydoğu Toroslar üzerindeki bir dağdır. Batı ve güneyinden Dicle Nehri geçmektedir. Güneydoğusunda Cudi Dağı, kuzeyinde Eruh Dağları bulunur.

GABAR DAĞI (KÜPELİ DAĞI) NEREDEDİR?

Gabar Dağı(veya diğer ismi Küpeli Dağı), ülkemizin Şırnak şehrinin kuzeydoğusunda tarafında bulunan Güneydoğu Toroslar dağ zinciri üzerinde bulunan bir dağdır. Batı ve güneyinden Dicle Nehri akmaktadır. Güneydoğusunda Cudi Dağı, kuzeyinde Eruh Dağları mevcuttur.

Gabar Dağı yükseliği: 1.848 metre

Gabar Dağı koordinatları: 37°30'14.90¨K 42°10'03.51¨D

Gabar Dağı dağ türü: Orojenik Kıvrım Dağı

GABAR DAĞI'NA NASIL GİDİLİR?

Gabar Dağı'na Şırnak'ın Güçlükonak ilçesindeki Bulmuşlar köyünden gidilmektedir. Bulmuşlar köyüne gittiğinizde özel aracınız varsa Gabar dağına gidebilirsiniz.

Gabar Dağı (Küpeli Dağı) nerededir? Gabar Dağı'na nasıl gidilir? Haritadaki yeri

İstanbul'dan Gabar Dağı'na gitmek için yukarıdaki rotayı izlemeniz gerekmektedir.

GABAR DAĞI HARİTADAKİ YERİ

Gabar Dağı'nın Türkiye haritasındaki yeri aşağıdaki gibidir. Kırmızı nokta dağın bulunduğu komunu işaret etmektedir ve Şırnak ilimizde bulunmaktadır.

Gabar Dağı (Küpeli Dağı) nerededir? Gabar Dağı'na nasıl gidilir? Haritadaki yeri

Bunlara ek olarak Küpeli Dağları (Gabar Dağları) ile yakınındaki Akdeniz ikliminin görüldüğü Dicle ve kollarının vadileri Önemli Doğa Alanı ilan edilmiştir. Yükseklerde parçalar halinde ardıç ağaçları ve meşe ormanları bulunur. Güvenlik sebebiyle insan kullanımı sınırlıdır, bu nedenle de Türkiye'nin en yabanıl parçalarından biridir.

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