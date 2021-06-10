G7 Zirvesi'nde görevli güvenlik ekipleri ve gazetecilerin kaldığı otel Kovid-19 vakaları nedeniyle kapatıldı

İngiltere'de yapılan G7 Zirvesi sırasında bazı güvenlik personeli ve medya mensuplarına hizmet veren bir otel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesi üzerine kapatıldı.

İngiltere'de yapılan G7 Zirvesi sırasında bazı güvenlik personeli ve medya mensuplarına hizmet veren bir otel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesi üzerine kapatıldı.

Sky News'in haberine göre, zirvenin yapıldığı Carbis Koyu'na yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki St. Ives'deki Pedn-Olva Oteli'nin 17 personelinden 13'ünün Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Otelden yapılan açıklamada, vakalar doğrulanarak, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu ve Cornwall Belediyesi ile yapılan kapsamlı görüşmeleri takiben otelin tamamen kapatılmasına karar verildiği duyuruldu.

Yetkililer, "derin bir Kovid-19 temizliği" gerçekleştikten sonra otelin yeniden açılacağını da belirtti.

Konuk heyetleri korumakla görevli güvenlik ekipleri üyeleri de kanala yaptıkları açıklamada, kendilerine "hiçbir şey söylenmediğini" ancak "bir çadır satın alıp sahilde uyuyabileceklerini" ifade etti.

Konuklar arasında bazı basın mensuplarının da olduğu ve otelin çatı katında canlı yayın pozisyonları oluşturulduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen