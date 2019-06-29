G20 Liderler Zirvesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü oturumda

G20 Liderler Zirvesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü oturumda

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle sohbeti Oturumdan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın Osaka kentinde devan eden G20 Zirvesi'nin ikinci gününde üçüncü oturuma katıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle sohbeti
Oturumdan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın Osaka kentinde devan eden G20 Zirvesi'nin ikinci gününde üçüncü oturuma katıldı.

Kaynak: AA
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