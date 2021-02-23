G.O.R.A. filmi oyuncuları kimlerdir? GORA konusu nedir? GORA nerede çekildi?
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G.O.R.A. filmi oyuncuları kimlerdir? GORA konusu nedir? GORA nerede çekildi?

23.02.2021 19:22 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:27
G.O.R.A. filmi oyuncuları kimlerdir? GORA konusu nedir? GORA nerede çekildi?

Cem Yılmaz'ın en sevilen komedi filmi Gora, bu akşam Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak! Senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı, bilimkurgu ve komedi türlerindeki 2004 çıkışlı G.O.R.A. filmi bu akşam izleyicileri güldürmeye geliyor!

Çekimleri 2002 yılında başlayan GORA filmi, 12 Kasım 2004 tarihinde gösterime girdi. Türk sinemasında en pahalı yapımlardan biri olan filmi 4 milyon kişi izledi. Filmin yapımcılığı, Uzan Ailesi'ne ait olan TürkFilmi adlı şirket ile Ömer Faruk Sorak tarafından üstlenilmiştir. Ancak Uzan Ailesi'nin bankalarına devlet el koyunca, film de TMSF kontrolüne geçti. Vizyona girişi geciken filmi BKM, Yılmaz aracılığıyla satın alarak yayımlayabildi. Film içerisindeki müzikler Ozan Çolakoğlu'na, filmin bitiş müziği ise Sagopa Kajmer'e aittir.

GORA KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan Antalya'da tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülür. Arif, gezegende tutsakken gezegeni bir alev topundan kurtarır ve bu sırada Ceku isimli prensesle tanışır. Bütün bunlar olurken, G.O.R.A. gezegeninin kötü kalpli komutanı Logar, Ceku ile evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmek istemektedir. Arif bunu öğrenir ve gezegenden kaçarken Ceku'yu da yanında götürmek ister, fakat bunun için Komutan Logar'a karşı mücadele vermesi gerekmektedir.

GORA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cem Yılmaz | Arif Işık, Komutan Logar Trihis, Erşan Kuneri, Komutan Kubar, Vumar'ın oğlu Timar

Rasim Öztekin |Bob Marley Faruk

Özkan Uğur | Garavel, Anonsçu

Şafak Sezer | Kuna

Özge Özberk | Ceku Lamtina

Ozan Güven | Robot 216, Gerzek

Engin Günaydın | Editör

İdil Fırat | Mulu Lamtina

Erdal Tosun | Rendroy

Cezmi Baskın | Amir Tocha Lamtina

Muhittin Korkmaz | Tihulu

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