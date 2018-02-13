G.afrika: Partisinden Devlet Başkanı Zuma İçin Azil Kararı
Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Genel Sekreteri Ace Magashule yolsuzluk skandallarıyla kredisini tüketen Jacob Zuma'nın azledilmesi yönündeki kararı genişletilmiş Merkez Yürütme Kurulu toplantısında aldıklarını açıkladı.
Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Genel Sekreteri Ace Magashule yolsuzluk skandallarıyla kredisini tüketen Jacob Zuma'nın azledilmesi yönündeki kararı genişletilmiş Merkez Yürütme Kurulu toplantısında aldıklarını açıkladı.
Kaynak: Euronews.com