G.afrika: Partisinden Devlet Başkanı Zuma İçin Azil Kararı
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G.afrika: Partisinden Devlet Başkanı Zuma İçin Azil Kararı

Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Genel Sekreteri Ace Magashule yolsuzluk skandallarıyla kredisini tüketen Jacob Zuma'nın azledilmesi yönündeki kararı genişletilmiş Merkez Yürütme Kurulu toplantısında aldıklarını açıkladı.

Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Genel Sekreteri Ace Magashule yolsuzluk skandallarıyla kredisini tüketen Jacob Zuma'nın azledilmesi yönündeki kararı genişletilmiş Merkez Yürütme Kurulu toplantısında aldıklarını açıkladı.

Kaynak: Euronews.com

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