Future Games Show Etkinliği 40 oyunla birlikte geri dönüyor

Future Games Show'un 25 Mart'ta 40 oyun ile birlikte geri döneceğini duyuruldu. Etkinliğe EA, Warner Bros, SEGA gibi yayıncı firmalarda katılıyor

Geçtiğimiz yıl video oyun fuarı E3'ün eksikliği yüzünden farklı firmaların düzenlemiş olduğu bağımsız oyun sunumları izlemiştik. Bunlardan biri de GamesRadar+ sitesi tarafından düzenlenen Future Games Show etkinliğiydi.

25 Mart'ta 40 oyunla birlikte geri döneceği duyurulan etkinliğe; SEGA, Team 17, Warner Bros ve EA dahil olmak üzere toplamda 30 yayıncı firma firma katılacak. Etkinlik içinde; yeni oyun duyuruları, fragmanlar, oynanış videoları, röportajlar ve tanıtımlar barındıracak.

ETKİNLİĞİ SUNACAK İSİMLER BELLİ OLDU!

Etkinliği sunacak isimler arasında Resident Evil 3 Remake'da Jill Valentile ile Carlos Oliveria'yı seslendiren Nicole Tompkins ve Jeff Schine bulunuyor.

Future Games Show Spring Showcase etkinliği Türkiye saati ile 26 Mart 01:45'te başlayacak.

Etkinlik GamesRadar+ tarafından Twitch, Facebook, YouTube, Twitter platformları ve GamesRadar+ resmi sitesi üzerinden canlı olarak yayımlanacak.