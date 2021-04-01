Futbolist'te ayrılık
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Futbolist'te ayrılık

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Futbolist'te ayrılık

Futbolist ile birçok başarıya ulaşan, daha sonra da koç pozisyonuna getirilen Salih "marqnue" Onaran yeni bir takım aradığını söyledi.

Futbolis'te beklenmeyen bir ayrılık meydana geldi. Futbolist ile başarılara ulaşan ve artık yeni bir takım aradığını açıklayan Salih "marqnue" Onaran ile yollar ayrıldı.

1 Ekim 2020'de Futbolist takımına dahil olan Salih "marqnue" Onaran Futbolist ile yollarını ayırdı. Marqnue, Futbolist ile takım kaptanı olarak birçok başarıya ortak olmuştu. 21 Şubat'ta ise Doğukan "qRaxs" Balaban'ın transferi sonrasında deneyimli oyuncu koç pozisyonuna geçmişti. marqnue'li takım, VCT Challangers 1'i üçüncülük ile bitirmiş, First Strike'ta ise de ikinci olmuştu.

Bugün itibariyla yeni bir takım arayışına girdiğini belirten Salih "marqnue" Onaran, bunun yanı sıra oyunculuğu tercih etmediğini belirtti. VCT Masters 1 Türkiye Şampiyonu Futbolist, koç pozisyonuna Cem "Nycto" Yiğit'i getirdiğini açıkladı. Bundan sonra şampiyon takım artık Nycto'nın ellerinde. Bunun yanı sıra Nycto 2017'de ülkemizi Owerwatch Dünya Kupasında temsil etmişti.

FUTBOLİST'İN GÜNCEL KADROSU:

  • İbrahim "mag0o" Temizel
  • Buğra "mojj" Kiraz
  • Ufuk "SasuKe" Göktaş
  • Emre "STERBEN" Demirci
  • Doğukan "qRaxs" Balaban
  • Cem "Nycto" Yiğit (Koç)
- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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