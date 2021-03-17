Futbolist FIFA Oyuncusu ve Yayıncısı Ege Arseven yeni bir Twitter hesabı açtı

Ülkemizin köklü espor kulüplerinden Futbolist bünyesinde Profesyonel FIFA Oyuncusu ve Yayıncısı olan Ege Arseven'in Twitter hesabı geçtiğimiz aylarda kapanmıştı. Ege Arseven yaklaşık bir ay boyunca hesabı geri almaya çalışmış ancak geri alamamış. Bunun üzerine yeni bir Twitter hesabı açma kararı almış.

Ege Arseven açıklamalarda bulundu. Yaptığı paylaşımda yaklaşık 1 ay önce kapanan Twitter hesabını geri alamadığını ve bu nedenle yeni hesap açtığını duyurdu. Sevilen yayıncı, severlerinin yayın duyuruları ve daha fazlası için hesabı takip etmeleri tavsiyesinde bulundu. Başarılı oyuncu, yeni hesabını "Nerede kalmıştık?" sözüyle severlerine duyurdu.

Kaynak: Playerbros