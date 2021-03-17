Futbolist FIFA Oyuncusu ve Yayıncısı Ege Arseven yeni bir Twitter hesabı açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbolist FIFA Oyuncusu ve Yayıncısı Ege Arseven yeni bir Twitter hesabı açtı

17.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:25
Futbolist FIFA Oyuncusu ve Yayıncısı Ege Arseven yeni bir Twitter hesabı açtı

Futbolist'in (Futbolistco) sevilen yayıncısı ve oyuncusu Ege Arseven (ArsevenEge) yeni Twitter hesabı açtı!

Ülkemizin köklü espor kulüplerinden Futbolist bünyesinde Profesyonel FIFA Oyuncusu ve Yayıncısı olan Ege Arseven'in Twitter hesabı geçtiğimiz aylarda kapanmıştı. Ege Arseven yaklaşık bir ay boyunca hesabı geri almaya çalışmış ancak geri alamamış. Bunun üzerine yeni bir Twitter hesabı açma kararı almış.

Ege Arseven açıklamalarda bulundu. Yaptığı paylaşımda yaklaşık 1 ay önce kapanan Twitter hesabını geri alamadığını ve bu nedenle yeni hesap açtığını duyurdu. Sevilen yayıncı, severlerinin yayın duyuruları ve daha fazlası için hesabı takip etmeleri tavsiyesinde bulundu. Başarılı oyuncu, yeni hesabını "Nerede kalmıştık?" sözüyle severlerine duyurdu.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Ezgi Eyüboğlu Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Bülent Uygun Ünal Karaman Sergen Yalçın Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbolist FIFA Oyuncusu ve Yayıncısı Ege Arseven yeni bir Twitter hesabı açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 10:26:47. #1.14#
title