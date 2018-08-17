Futbolculardan "Su" Protestosu

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Aydınspor 1923 takımının oyuncuları, Aydın Büyükşehir Belediyesinin tesislerdeki suyu kestiği iddiasıyla protesto eylemi yaparak formalarıyla belediye önündeki süs havuzuna girdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesinin bulunduğu Atatürk Kent Meydanı'na takım otobüsüyle gelen futbolcularla meydanda görev yapan zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı.

Daha sonra formalarıyla süs havuzuna giren futbolcular, bir süre burada kaldı.

Eylem sonrası gazetecilere açıklama yapan kulüp başkanı Hüsamettin Artan, mülkiyeti belediyeye ait Hüseyin Aksu Spor Tesislerinde suların kesildiğini belirtti.

Yönetime geldikleri günden bu yana belediyenin sürekli kendilerine engelleme yaptığını savunan Artan, su kesintisinin nedeninin borç olmadığını, tesislerde su saatinin bulunmadığını ifade etti.

Su abonesi olma taleplerinin de kabul edilmediğini ileri süren Artan, şöyle konuştu:

"Aydınspor 1923, kentin markasıdır, kimsenin tapulu malı değildir. Aydın'ın değerlerine sahip çıkalım. Şehrin markasına böyle mi sahip çıkıyorlar. Suyumuzu kestiler, 3 aydan beri bizimle uğraşıyorlar. Yok tesisten atacağız, elektrikleri keseceğiz. Bir de hukuktan bahsediyorlar. Malili bir oyuncumuz 'Ben sadece kendi ülkemizde su yok diye biliyordum. Meğer burada da yokmuş' diyor. Bu utançtır."

Takım kaptanı Emrullah Öztürk ise takımı şampiyon yapmak için çaba harcayacakları yerde susuzlukla uğraştıklarını, iki ayda bir sürekli suların kesildiğini öne sürerek, duruma tepki göstermek amacıyla süs havuzuna girdiklerini kaydetti.

Eylem sonrası takım otobüsüne binen oyuncular meydandan ayrıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise tesisin mülkiyetinin belediyeye ait olduğu, kulüp yönetiminin belediyenin izni ve rızası olmadan burada kalmaya devam ettiği belirtildi.

Aydınspor'un burada kalması için hukuki gerekçenin olmadığı aktarılan açıklamada "Tesis belediyenin rızası dışında kullanılmaktadır. Rıza dışında kullanılan bir yere ne elektrik ne de su bağlanabilir. Bunun yapılması da suçtur." ifadelerine yer verildi.