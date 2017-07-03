Futbol: UEFA Bölgeler Kupası
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ev sahipliğinde ve Turkcell'in ana sponsorluğunda düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası'nda, A ve B Grubu'nda ikinci maçlar oynandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ev sahipliğinde ve Turkcell'in ana sponsorluğunda düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası'nda, A ve B Grubu'nda ikinci maçlar oynandı.
Turnuvada Türkiye'yi temsil eden İstanbul Bölge Karması, A Grubu'nda Hırvatistan'ın Zagreb takımına 2-0 yenildi. Gruptaki diğer maçta Ukrayna temsilcisi Ingulec ile Portekiz ekibi Lizbon 3-3 berabere kaldı.
B Grubu'nda ise İspanya ekibi Castilla y Leon ile İrlanda Cumhuriyeti temsilcisi Bölge 2 golsüz berabere kalırken, Rusya takımı Güney Bölgesi, Çekya'nın Olomouc ekibini 2-1 mağlup etti.
Puan durumu
Organizasyonda ikinci maçlar sonunda gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
A Grubu:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1. Zagreb
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2. İstanbul Bölge Karması
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|3
|3. Lizbon
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|2
|4. Ingulec
|2
|0
|1
|1
|3
|6
|-3
|1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1. Castilla y Leon
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|3
|4
|2. Bölge 2
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|3. Güney Bölgesi
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4. Olomouc
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
Üçüncü maçların programı
UEFA Bölgeler Kupası'nda tek devreli lig usulüne göre yapılacak maçlar sonunda A ve B Grubu'nu birinci tamamlayacak ekipler 9 Temmuz Pazar günü oynanacak finalde karşılaşacak.
Gruplarda 6 Temmuz Perşembe günü oynanacak üçüncü maçların programı şöyle:
A Grubu:
18.15 Ingulec - Zagreb (Yusuf Ziya Öniş)
18.15 Lizbon - İstanbul Bölge Karması (TFF Riva)
B Grubu:
15.00 Güney Bölgesi - Castilla y Leon (TFF Riva)
15.00 Olomouc - Bölge 2 (Maltepe Hasan Polat)