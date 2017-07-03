Futbol: UEFA Bölgeler Kupası

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ev sahipliğinde ve Turkcell'in ana sponsorluğunda düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası'nda, A ve B Grubu'nda ikinci maçlar oynandı.



Turnuvada Türkiye'yi temsil eden İstanbul Bölge Karması, A Grubu'nda Hırvatistan'ın Zagreb takımına 2-0 yenildi. Gruptaki diğer maçta Ukrayna temsilcisi Ingulec ile Portekiz ekibi Lizbon 3-3 berabere kaldı.



B Grubu'nda ise İspanya ekibi Castilla y Leon ile İrlanda Cumhuriyeti temsilcisi Bölge 2 golsüz berabere kalırken, Rusya takımı Güney Bölgesi, Çekya'nın Olomouc ekibini 2-1 mağlup etti.



Puan durumu



Organizasyonda ikinci maçlar sonunda gruplarda oluşan puan durumu şöyle:



A Grubu:





Takımlar O G B M A Y Av. P 1. Zagreb 2 1 1 0 4 2 2 4 2. İstanbul Bölge Karması 2 1 0 1 3 2 1 3 3. Lizbon 2 0 2 0 5 5 0 2 4. Ingulec 2 0 1 1 3 6 -3 1

Takımlar O G B M A Y Av. P 1. Castilla y Leon 2 1 1 0 4 1 3 4 2. Bölge 2 2 1 1 0 1 0 1 4 3. Güney Bölgesi 2 1 0 1 2 2 0 3 4. Olomouc 2 0 0 2 2 6 -4 0