Futbol: UEFA Bölgeler Kupası

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ev sahipliğinde ve Turkcell'in ana sponsorluğunda düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası'nda, A ve B Grubu'nda ikinci maçlar oynandı.

Futbol: UEFA Bölgeler Kupası

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ev sahipliğinde ve Turkcell'in ana sponsorluğunda düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası'nda, A ve B Grubu'nda ikinci maçlar oynandı.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden İstanbul Bölge Karması, A Grubu'nda Hırvatistan'ın Zagreb takımına 2-0 yenildi. Gruptaki diğer maçta Ukrayna temsilcisi Ingulec ile Portekiz ekibi Lizbon 3-3 berabere kaldı.

B Grubu'nda ise İspanya ekibi Castilla y Leon ile İrlanda Cumhuriyeti temsilcisi Bölge 2 golsüz berabere kalırken, Rusya takımı Güney Bölgesi, Çekya'nın Olomouc ekibini 2-1 mağlup etti.

Puan durumu

Organizasyonda ikinci maçlar sonunda gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu:

TakımlarO G B M A Y Av. P
1. Zagreb2 1 1 0 4 2 2 4
2. İstanbul Bölge Karması2 1 01 3 2 1 3
3. Lizbon2 0 2 0 5 5 0 2
4. Ingulec2 0 1 1 3 6 -3 1
B Grubu:

TakımlarO G B M A Y Av. P
1. Castilla y Leon2 1 1 0 4 1 3 4
2. Bölge 221 1 0 1 0 1 4
3. Güney Bölgesi2 1 0 1 2 2 0 3
4. Olomouc2 0 0 2 2 6 -4 0


Üçüncü maçların programı

UEFA Bölgeler Kupası'nda tek devreli lig usulüne göre yapılacak maçlar sonunda A ve B Grubu'nu birinci tamamlayacak ekipler 9 Temmuz Pazar günü oynanacak finalde karşılaşacak.

Gruplarda 6 Temmuz Perşembe günü oynanacak üçüncü maçların programı şöyle:

A Grubu:

18.15 Ingulec - Zagreb (Yusuf Ziya Öniş)

18.15 Lizbon - İstanbul Bölge Karması (TFF Riva)

B Grubu:

15.00 Güney Bölgesi - Castilla y Leon (TFF Riva)

15.00 Olomouc - Bölge 2 (Maltepe Hasan Polat)