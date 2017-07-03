Futbol: UEFA Bölgeler Kupası

Saha: TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri



Hakemler: Dimitar Meckarovski (Makedonya), Alan Camilleri (Malta), Serghei Trofan (Moldova)



İstanbul Bölge Karması: Hakan Çolak, Ceyhun Erceylan, Oğuzhan Civelek, Ramazan Kallioğlu, İskender Can, Ufuk Özcan (Dk. 68 Alp Huy), Emin Soğuk, Semih Kamil Akgöz, Mert Aslanalp (Dk. 51 Hakan Öztürk), Muhammet Raşit Yöndem (Dk. 46 Çağlar Özel), Serkan Uysal



Zagreb: Durdek, Mohac, Vrbat, Ivkovcic, Mislimi, Lihic, Adzic (Dk. 57 Milicevic), Cibaric (Dk. 86 Filipovic), Brujic, Svigir (Dk. 64 Simunic), Stulec



Goller: Dk. 16 Adzic, Dk. 67 Simunic (Zagreb)



Sarı kartlar: Dk. 43 Semih Akgöz, Dk. 79 Ceyhun Erceylan (İstanbul Bölge Karması), Dk. 47 Stulec, Dk. 52 Lihic, Dk. 61 Svigir, Dk. 75 Ivkovcic (Zagreb)



Avrupa'nın en iyi amatör futbolcularının mücadele ettiği UEFA Bölgeler Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden İstanbul Bölge Karması, A Grubu'ndaki ikinci maçında Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 2-0 yenildi.



11. dakikada Semih Akgöz'ün ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Raşit Yöndem'in kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Durdek meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.



16. dakikada Zagreb öne geçti. Hücum yönünün sol tarafından Svigir tarafından kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahası içerisinde Mohac'ın aşırttığı topa arka direkte Adzic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1



Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı ve Zagreb takımı soyunma odasına 1-0 üstün girdi.



67. dakikada Zagreb takımı farkı ikiye çıkardı. Rakip yarı alanın ortalarında toplu buluşan Simunic'in uzak mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2



Maçta başka önemli pozisyon olmadı ve Hırvatistan temsilcisi sahadan 2-0 galip ayrıldı.



İstanbul Bölge Karması, gruptaki ilk karşılaşmada Ukrayna ekibi Ingulec'i 3-0 yenmişti.



Kupada, tek devreli lig usulüne göre yapılacak maçlar sonunda A ve B Grubu'nu birinci tamamlayacak ekipler 9 Temmuz'daki finalde karşılaşacak.