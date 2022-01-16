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Futbol: TFF 3. Lig

Futbol: TFF 3. Lig
AA / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Güncel

TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Bitenex Düzce Spor'a 1-0 yenildi.

TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Bitenex Düzce Spor'a 1-0 yenildi.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 Nolu sahada oynanan maçın 45+2. dakikasında Bitenex Düzce Spor, Dede Çelik'in attığı golle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 65. dakikasında Yeşilyurt Belediyespor oyuncusu Musa Buğrahan Kavaklı, kafasından aldığı darbe sonucu sakatlandı. Ambulansla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Kavaklı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Mehmet Emin Göresiye - Son Dakika Haberleri
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TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Bitenex Düzce Spor'a 1-0 yenildi.

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