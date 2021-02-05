Furosemid ne demek? Furosemid anlamı ne?
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Furosemid ne demek? Furosemid anlamı ne?

05.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:54
Furosemid ne demek? Furosemid anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan furosemid, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, furosemid ne demek? Furosemid anlamı ne? İşte, furosemid kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen furosemid kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, furosemid anlamı ne? Furosemid ne demek?

FUROSEMİD NE DEMEK?

"Furosemid halk arasında idrar söktürücü adı ile bilinen bir ilaçtır. Yüksek tansiyonda, kalp yetmezliğinde ve ödem durumlarında kullanılır. Furosemid etken maddeli ilaçlar Lasix, Desal, Furomid, Karsemid gibi isimlerle satılan bu ilacı doktor tavsiyesi ile kullanmalısınız.

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