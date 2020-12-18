Furkan Palalı'yı mesaj yağmuruna tuttular

Oyuncu Furkan Palalı, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Fikret karakterini canlandıran yakışıklı oyuncuyu, sevenleri yine mesaj yağmuruna tuttu. İşte ayrıntılar...

Şili'den İspanya'ya Furkan Palalı'nın farklı ülkelerdeki hayranları ise zoom üzerinden bir araya geldi ve duygularını çektikleri videolarla dile getirdi.

DÜNYANIN HER YERİNDE HAYRANI VAR

'No 309' ve 'Benim Tatlı Yalanım' dizileri ile özellikle İspanya ve İtalya'da büyük hayran kitlesine sahip olan Furkan Palalı, şimdilerde ise 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisindeki performansı ile dünyanın birçok ülkesinde büyük beğeni topluyor.

ÖVGÜLER YAĞDIRDILAR

Kimi hayranı diziden kareler paylaşarak Palalı'ya sevgisini dile getirirken, kimileri de duygularını çektikleri videoları yayınlıyor. Son olarak zoom üzerinden bir araya gelen Şili, İtalya, İspanya ve Makedonya'daki kadın hayranları, yakışıklı oyuncuya övgüler yağdırırken, gelecek bölümleriyle ilgili de tahminlerde bulundu.

Kaynak: Snob Magazin