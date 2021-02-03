Furkan Palalı'nın gerçek mesleği şaşırttı! Eğer oyuncu olmasaymış...
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Furkan Palalı'nın gerçek mesleği şaşırttı! Eğer oyuncu olmasaymış...

03.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:49
Furkan Palalı'nın gerçek mesleği şaşırttı! Eğer oyuncu olmasaymış...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fikret Fekeli'si Furkan Palalı'nın gerçek mesleği ortaya çıktı. Palalı, üniversitede Jeoloji mühendisliği okumuş. Eğer oyuncu olmasaymış Jeoloji mühendisi olacakmış. İşte Palalı'nın açıklamaları...

Ünlü oyuncu Furkan Palalı, gelen bir soru üzerine "Oyuncu olmasaydım, Jeoloji Mühendisi olduğum için muhtemelen buna devam ederdim. Bir başka hayalim de basketbola devam etmekti mühendis olmasaydım da büyük ihtimal basketbolcu olurdum." cevabını verdi.

İşte Furkan Palalı'nın Moodboard Mags'e verdiği röportajdan bazı bölümler:

-Furkan Palalı kimdir, oyunculuk serüveni nasıl başladı kısaca senden dinlemek isteriz?

Furkan Palalı: 2010 senesinde İstanbul'a ilk geldiğim zamanlarda rahmetli hocam Tuncay Özinel'in tiyatro oyunu seçmeleri ile başladı. Mustafa Kemal Atatürk'ü konu alan bir belgesel oyunuydu. Seçmeleri kazandım ve bu oyun ilk profesyonel oyunculuk deneyimimdi.

-Oyuncu olmasaydın muhtemelen hangi mesleği seçerdin?

Furkan Palalı: Oyuncu olmasaydım, Jeoloji Mühendisi olduğum için muhtemelen buna devam ederdim. Bir başka hayalim de basketbola devam etmekti mühendis olmasaydım da büyük ihtimal basketbolcu olurdum.

-Gelecekle ilgili en büyük planın nedir?

Furkan Palalı: Huzurlu bir aile ve emek vermekten, çalışmaktan imtina etmediğim bir kariyer.

Kaynak: Snob Magazin

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