Furkan Dede kovuldu mu? Furkan Dede Survivor programına geri dönecek mi?
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Furkan Dede kovuldu mu? Furkan Dede Survivor programına geri dönecek mi?

Furkan Dede kovuldu mu? Furkan Dede Survivor programına geri dönecek mi?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

TV8 ekranlarından yayınlanan Survivor Ekstra'nın sunucusu Furkan Dede'nin Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu ileri sürülmüştü. Peki, Furkan Dede Survivor programına geri dönecek mi? Furkan Dede kovuldu mu?

TV8 ekranlarından izleyici ile buluşan Survivor Ekstra'nın başarılı sunucusu Furkan Dede, bu hafta ekrana gelen bölümlerde programa çıkmayarak merak konusu haline gelmiş, öyle ki Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu bile iddia edilmişti. Peki, Furkan Dede kovuldu mu? Furkan Dede Survivor programına geri dönecek mi?

FURKAN DEDE KOVULDU MU?

Ancak magazin gündemine düşen iddianın gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Bir süredir bel rahatsızlığı yaşayan Furkan Dede'nin ağrıları nedeniyle programa ara verdiği öğrenildi. Tedavi aşamasında olan Dede'nin yakın zamanda işinin başına geçeceği açıklandı.

Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu
Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu
Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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