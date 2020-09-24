Furkan Celep kimdir? Furkan Celep kaç yaşında? Furkan Celep olayı nedir?

Furkan Celep adlı genç, sosyal medya hesabından paylaştığı yazı ile intihar edeceğini belirterek hayatına son verdi. Peki, Furkan Celep neden intihar etti? Bir kargo firmasında çalışan Celep'in intiharı sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte, Furkan Celep hakkında detaylar...

Furkan Celep kim merak ediliyor. Instagram üzerinden yaptığı paylaşım sonrası yaşamına son veren gencin ölümü sonrası polis incelemelere devam ediyor. Kocaeli'de yaşayan Celep'in cansız bedeni ise Darıca'da bulundu.

FURKAN CELEP KİMDİR?

Celep, 18 yaşında ve Kocaeli'de yaşıyordu. Bir kargo firmasına çalışan Furkan Celep, 23 Eylül akşamı Darıca Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesinde intihar ettiği öğrenildi. İntihar edeceğini ise üç farklı paylaşımla İnstagram üzerinden duyurdu.

Açıklamasına başlarken ise herhangi bir içki veya uyuşturucu maddenin etkisinde olmadığını belirtti. Furkan Celep,bir araba, bir ev veya herhangi bir şey uğruna yıllarını harcamak istemediğini dile getirdiği açıklaması sonrası yaşamını sonlandırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.