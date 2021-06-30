Furkan Çalıkoğu kimdir? Ayşegül Çınar'ın sevgilisi Furkan Çalıkoğu kaç yaşında, nereli?

Karaköy Bankalar Caddesi'nde bulunan bir mekanda dün gece 01.00 sıralarında oyuncu Ayşegül Çınar ile erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğu'nun olaylı gecesi magazin sayfalarına yerleşti. Peki, Furkan Çalıkoğu kimdir? Ayşegül Çınar'ın sevgilisi Furkan Çalıkoğu kaç yaşında, nereli?

Aralarında polislerin de bulunduğu 9 kişi, Çalıkoğlu ve Çınar'dan şikayetçi oldu. Geceyi Karaköy Polis Merkezi'nde geçiren Furkan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar savcılığa sevk edildi. Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar hangi dizide oynadı? Furkan Çalıkoğu kimdir? Ayşegül Çınar'ın sevgilisi Furkan Çalıkoğu kaç yaşında,nereli?

FURKAN ÇALIKOĞLU KİMDİR?

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar dün gece Beyoğlu'nda bir otelin restoranında sevgilisi ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte ünlü oyuncunun sevgilisi Çalıkoğlu elindeki bıçakla 5 otel çalışanı ve olay yerine müdahale için gelen 7 polis memurunu yaraladı. Yaşanan dehşet kavga sonrası Çınar ve sevgilisi karakola götürüldü. Ayşegül Çınar 3 ay önce de uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınmıştı.

AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR?

Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak isteyen Ayşegül Çınar, Fox Tv'de yayınlanan; kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırmaktadır.

AYŞEGÜL ÇINAR HANGİ DİZİDE OYNADI?

Tiyatro eğitimi alan Çınar, Yasak Elma dizisinde Lila karakterine hayat verdi.