FunPlus Phoenix LPL 2021 Yaz Mevsimi'nde normal sezonu lider tamamladı
Dördüncü takım ile sekizinci takım arasında galibiyet farkı bulunmuyor.
Çin ligi 'de normal sezon karşılaşmaları FPX vs EDG serisi ile sona erdi. En yakın rakibini 2-1'lik skorla yenmeyi başaran Nuguri'li FunPlus Phoenix yaz mevsimini birinci sırada tamamladı. Dördüncü takım ile sekizinci takım arasında galibiyet farkı bulunmayan LPL'de bu sezon inanılmaz bir çekişme izledik. İşte son hafta oynanan karşılaşmaların sonuçları ve mevsim finallerine katılmaya hak kazanan takımlar:
Pazartesi
Ultra Prime 1 — 2 Bilibili Gaming
Rare Atom 2 — 1 Suning
Salı
Top Esports 2 — 0 Oh My God
RNG 2 — 1 Team WE
Çarşamba
Thunder Talk Gaming 0 — 2 Suning
FunPlus Phoenix 2 — 0 Victory Five
Perşembe
LNG Esports 1 — 2 EDward Gaming
Invictus Gaming 1 — 2 Rare Atom
Cuma
LGD Gaming 2 — 0 Victory Five
Rogue Warriors 2 — 0 JD Gaming
Cumartesi
Invictus Gaming 2 — 1 Thunder Talk Gaming
RNG 1 — 2 Bilibili Gaming
Pazar
Team WE 0 — 2 Top Esports
FunPlus Phoenix 2 — 1 EDward Gaming
Normal sezonun son haftası oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Mevsim finalleri ilk turunda 12 Ağustos Perşembe günü Suning ile LNG Esports kozlarını paylaşırken ertesi gün alt grupta Oh My God ile Team WE karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Playerbros