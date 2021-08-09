FunPlus Phoenix LPL 2021 Yaz Mevsimi'nde normal sezonu lider tamamladı
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FunPlus Phoenix LPL 2021 Yaz Mevsimi'nde normal sezonu lider tamamladı

FunPlus Phoenix LPL 2021 Yaz Mevsimi'nde normal sezonu lider tamamladı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Dördüncü takım ile sekizinci takım arasında galibiyet farkı bulunmuyor.

Çin ligi 'de normal sezon karşılaşmaları FPX vs EDG serisi ile sona erdi. En yakın rakibini 2-1'lik skorla yenmeyi başaran Nuguri'li FunPlus Phoenix yaz mevsimini birinci sırada tamamladı. Dördüncü takım ile sekizinci takım arasında galibiyet farkı bulunmayan LPL'de bu sezon inanılmaz bir çekişme izledik. İşte son hafta oynanan karşılaşmaların sonuçları ve mevsim finallerine katılmaya hak kazanan takımlar:

Pazartesi

Ultra Prime  1 — 2  Bilibili Gaming

Rare Atom  2 — 1  Suning

Salı

Top Esports  2 — 0  Oh My God

RNG  2 — 1  Team WE

Çarşamba

Thunder Talk Gaming  0 — 2  Suning

FunPlus Phoenix  2 — 0  Victory Five

Perşembe

LNG Esports  1 — 2  EDward Gaming

Invictus Gaming  1 — 2  Rare Atom

Cuma

LGD Gaming  2 — 0  Victory Five

Rogue Warriors  2 — 0  JD Gaming

Cumartesi

Invictus Gaming  2 — 1  Thunder Talk Gaming

RNG  1 — 2  Bilibili Gaming

Pazar

Team WE  0 — 2  Top Esports

FunPlus Phoenix  2 — 1  EDward Gaming

Normal sezonun son haftası oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Mevsim finalleri ilk turunda 12 Ağustos Perşembe günü  Suning ile LNG Esports kozlarını paylaşırken ertesi gün alt grupta Oh My God ile Team WE karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Playerbros

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