Funda Arar: Oğlum Beni Hiç Sahnede İzlemedi

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar ve güçlü yorumuyla herkesi kendine hayran bırakan Haktan geçtiğimiz akşam Yeni Gazino'da sahne aldılar. Gecenin ilk bölümünde dillere pelesenk olan şarkılarını Yeni Gazino'yu dolduran yüzlerce müziksever ile birlikte koro halinde seslendiren Haktan, adeta kulakların pasını sildi. Rezervasyonların saatler öncesinden dolduğu muhteşem gecede, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Funda Arar; "Türk sanat müziği pop şarkılarımızla renkli güzel bir repertuarla hazırlandık. Bu gece çok güzel geçecek" dedi.

"GALİBA BİR MÜZİSYEN DAHA YETİŞİYOR"

Muhabirlerin oğlu ile ilgili sorulara "Oğlum beni sahnede hiç izlemedi. Çok çok küçükken İstanbul dışında bir sahnede izlemişti ama unutmuştur tabi. Bu yaz bir konserime gelmesini çok istiyorum. Çünkü o da çok meraklı müziğe. Aras piyano dersi alıyor ve büyük bir bağlama aşığı. Kubat sağolsun bir tane bağlama hediye etti ona. Onu kendi kendine çalıyor şu anda. Galiba bir müzisyen daha yetişiyor. Sahneye Songül Sarpbaş imzalı kırmızı elbiseyle çıkan ve kusursuz güzelliğiyle hayranlarından büyük beğeni alan ikinci yarıda yine Songül Sarpbaş'ın hazırladığı beyaz elbisesiyle göz doldurdu. Funda Arar, 3 saat sahnede kaldığı programını alkışlar eşliğinde noktaladı.

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