Fulya Zenginer imaj tazeledi!
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Fulya Zenginer imaj tazeledi!

Güzel oyuncu Fulya Zenginer, geçtiğimiz günlerde çift renk yaptığı saçlarıyla imaj tazeledi

22.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:41
Fulya Zenginer imaj tazeledi!

Ekrandaki başarısının ardından şimdi de eşi Küntay Tarık ile kanalı kurarak yaşadığı deneyimlerini izleyenleriyle paylaşan Zenginer, önümüzdeki günlerde birbirinden renkli içerikleriyle sosyal medyada da adından sıkça söz ettirecek.

Ünlü oyuncunun Amerika'da trendler arasında olan yeni saç tasarımının ise hayranları tarafından nasıl karşılanacağı şimdiden merak konusu oldu.

Kaynak: Snob Magazin

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