Fulya Öztürk kimdir? Fulya Öztürk kaç yaşında, nereli? Fulya ile Umudun Olsun kimdir?

Fulya Öztürk kimdir? Fulya Öztürk nereli? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Gazeteci ve muhabir Fulya Öztürk 'Fulya ile Umudun Olsun' programını sunmaya başladıktan sonra vatandaşlar tarafından hakkında bir soru soru araştırılmaya başlandı. Şimdilerde 'Fulya ile Umudun Olsun' programının sunuculuğunu yapan Öztürk'ün özel hayatı merak ediliyor. 32 yaşındaki başarılı sunucu 1.68 cm boyunda ve 54 kilodur. İşte Fulya Öztürk hakkında bazı bilgiler.... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

Profesyonel iş kariyerine 2008'de CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başlayan Öztürk 2010 yılında CNN TÜRK Haber Merkezi'nde görev aldı. 3 sene Kurgu Editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı. 2013'te Saha Muhabirliği 'ne başladı. Fulya Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller kazandı. Üniversiteyi kazandığı ilk televizyonculuk kariyerine başladı. 2007 senesinde Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı.

Profesyonel iş kariyerine 2008 senesinde CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başladı. 2010 senesinde CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı. 3 sene Kurgu Editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı. 2013 senesinde Saha Muhabirliği 'ne başladı. Fulya Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller aldı. "Yılın Muhabiri" ve "En İyi Özel Haber" dalında onlarca ödüle layık görüldü. Öztürk, ayrıca TEDx'te konuşmacı oldu.

Fulya Öztürk kimdir boyu kaç cm?

Şu anda 32 yaşında olan Fulya Öztürk, FOX TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programı sunmaktadır. Fulya Öztürk, Adana'nın Seyhan ilçesinde 5 Ocak 1989 yılında dünyaya gelmiştir. Daha sonra ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. Ayrıca meraklıları için Fulya Öztürk, 168cm boyunda ve 54 kilodur.

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