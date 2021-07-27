Fulya Öztürk kimdir? Fulya İle Umudun Olsun sunucusu Fulya Öztürk kaç yaşında, nereli? Fulya Öztürk biyografisi!
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Fulya Öztürk kimdir? Fulya İle Umudun Olsun sunucusu Fulya Öztürk kaç yaşında, nereli? Fulya Öztürk biyografisi!

Fulya Öztürk kimdir? Fulya İle Umudun Olsun sunucusu Fulya Öztürk kaç yaşında, nereli? Fulya Öztürk biyografisi!
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Yapımını Karga Film'in, yapımcılığını Erhan Öz'ün, içerik uygulayıcılığını Kebriye Koç'un ve genel koordinatörlüğünü Gökhan Bektaş'ın üstlendiği 'Fulya ile Umudun Olsun' programı, 12 Temmuz Pazartesi günü ilk bölümü ile ekranlara geldi. Fulya Öztürk kimdir? Fulya İle Umudun Olsun sunucusu Fulya Öztürk kaç yaşında, nereli? Fulya Öztürk hayatı ve biyografisi nedir?

Yılın Muhabiri" ve "En İyi Özel Haber" dalında onlarca ödüle layık görüldü. Öztürk, ayrıca TEDx'te konuşmacı oldu. Peki, Fulya Öztürk kimdir? Fulya İle Umudun Olsun sunucusu Fulya Öztürk kaç yaşında, nereli? Fulya Öztürk hayatı ve biyografisi nedir?İşte detaylar haberimizde…

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

Gazeteci ve muhabir Fulya Öztürk, Ocak 1989 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamladı. 2006 senesinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünü kazandı. Üniversiteyi kazandığı ilk sene 2006 yılında televizyonculuk kariyeri başladı. 2007 senesinde Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı.

Profesyonel iş kariyerine 2008 senesinde CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başladı. 2010 senesinde CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı. 3 sene Kurgu Editörlüğü yaptı.

Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı. 2013 senesinde Saha Muhabirliği 'ne başladı. Fulya Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller aldı.

Yılın Muhabiri" ve "En İyi Özel Haber" dalında onlarca ödüle layık görüldü. Öztürk, ayrıca TEDx'te konuşmacı oldu.

Instagram'da 180 bine yakın takipçisi bulunan Fulya Öztürk'ün Instagram hesabı, @fullyaozturk'tür.

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Fulya Öztürk kimdir? Fulya İle Umudun Olsun sunucusu Fulya Öztürk kaç yaşında, nereli? Fulya Öztürk biyografisi! - Haberler
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