Fulya Öztürk'e ne oldu? Fulya ile Umudun Olsun Fulya koronavirüs mü oldu?

Fulya Öztürk'e ne oldu? Fulya İle Umudun Olsun Fulya koronavirüs mü oldu? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Fulya İle Umudun Olsun, hafta içi her gün FOX'ta yayınlanan bir televizyon programıdır. Programda her türlü yardıma ihtiyacı olan herkese yardım eli uzatılmaktadır.

FULYA İLE UMUDUN OLSUN

Fulya ile Umudun Olsun, 12 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Fulya Öztürk'ün sunumuyla hafta içi her gün FOX'ta yayımlanan bir televizyon programıdır. Programda her türlü yardıma ihtiyacı olan herkese yardım eli uzatılmaktadır.

FULYA ÖZTÜRK'E NE OLDU?

Fulya ile Umudun Olsun sunucusu Fulya Öztürk, hafta içi her gün FOX ekranlarında yer alıyor. Öztürk'ün programda yer almaması nedeniyle bugün Esra Ezmeci sunuyor. Ezmeci, Fulya Öztürk'ün rahatsızlandığını belirtti. FOX TV ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk, dünkü yayında yer almamasının ardından sevenlerini endişelendirmişti.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Ünlü sunucunun neden dünkü programa katılmadığı merak edilirken, Öztürk'ün koronaya yakalandığı ve bu nedenle ekranlardan uzak kaldığı ortaya çıktı.

"CANIM YANIYOR, RABBİME SIĞINIYORUM"

Test sonucu pozitif çıkmasının ardından hemen hastaneye kaldırılan başarılı sunucu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda da bulundu. Öztürk, "Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum" dedi.

Ünlü sunucu, 2020 yılında da koronavirüse yakalanmış ve ağır bir şekilde geçirmişti.

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