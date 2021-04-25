Fulin'den olay poz
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Fulin'den olay poz

Fulin'den olay poz
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Fulin, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yayınladığı her pozla olay yaratan şarkıcı, göğsünü eliyle kapattığı kareyi paylaştı. İşte detaylar...

Söylediği şarkıların yanı sıra paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettiren Fulin, yine olay yarattı. Paylaştığı video'larla TikTok'ta hep gündem olan şarkıcı, Instagram'dan yayınladığı kareyle, dikkat çekti. Fulin, giydiği tulumda göğüslerini elleriyle kapattığı poza, "Ne bakıyorsun" diye yazdı.

Kalp ve ateş emojisi yağan şarkıcıya, takipçileri, "Yine harikasın", "Angelina Jolie'dan daha seksisin", "Pembe çok yakışmış" ve "Ateş ediyorsun" gibi mesajlar gönderdi.

Kaynak: Snob Magazin

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