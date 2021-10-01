Fuhuş zanlıları adliyeye sevk edildi

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yabancı kadınların pasaportlarına el koyarak fuhuş yaptırdığı ileri sürülen çete üyeleri polisin operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, iş vaadi ile kandırılarak Türkiye'ye getirilen 16'sı yabancı 18 kadının pasaportlarına el konularak fuhuş yapmaya zorlandıkları bilgisi alan Asayiş Şube ekipleri, Marmaris Cumhuriyet Savcılığından alınan izin ile teknik ve fiziki takip başlattı.

3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Marmaris'teki ev, apart ve otellere yerleştirilen kadınlar fuhuş yapmaya zorlandı. Çalışmalarını tamamlayan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Eş zamanlı 26 adrese 23 ekip ve 85 polis ile gerçekleştirilen operasyonda, fuhuş çetesi lideri E.A, M.G., A.C., E.A., V.S.,İ.G., M.İ., C.K., U.G. olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 140 mermi, 7 bin dolar, 11 bin lira, uyuşturucu madde, cep telefonları ve sim kartlar ele geçirildi.

Poşetli önlem

Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Marmaris Adliyesi'ne sevki esansında bir şüpheli tanınmamak için kafasına geçirdiği naylon poşet dikkat çekti. Şüpheli bina çıkışından araca binene kadar kafasındaki naylon poşeti çıkarmadı.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi. 16 yabancı uyruklu kadın ise yurt dışı işlemleri için İl Göç İaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - MUĞLA