Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi Bursa'da, yol kenarında fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen ve gözaltına alınan kadın, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için 392 lira ceza kesilerek serbest bırakıldı.

Bursa'da, yol kenarında fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen 1 kadın, gözaltına alındı ve koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 392 lira ceza uygulanarak serbest bırakıldı. İHBAR ÜZERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs salgınına rağmen yol kenarlarında fuhuş pazarlığı yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, dün gece operasyon düzenledi. PARA CEZASI KESİLDİ Operasyonda fuhuş yaptığı iddia edilen 1 kadın gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan kadına, koronavirüs tedbirleri kapsamında 392 lira ceza uygulandı. Kaynak: DHA