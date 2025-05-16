Fuat Uğur Süleymancılar'a ne dedi?

Fuat Uğur Süleymancılar'a ne dedi?
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Fuat Uğur'un Süleymancılar için kullandığı ifadeler gündem oldu. Peki, Fuat Uğur Süleymancılar'a ne dedi?

TV100 yazarı Fuat Uğur, son yazısında yazısında kullandığı ifadeler sonrası ifadelerini Fuat Uğur Süleymancılar'a ne dedi, merak edildi. Peki, Fuat Uğur Süleymancılar'a ne dedi?

FUAT UĞUR SÜLEYMANCILAR'A NE DEDİ?

TV100 yazarı Fuat Uğur, son yazısında "FETÖ terör örgütü devlet tarafından yok edildi, Süleymancılar için de yolun sonu görünüyor" ifadelerini kullandı.

FUAT UĞUR KİMDİR?

Fuat Uğur, Samsun'da doğdu. 1980 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü'nden mezun olmasının ardından gazeteciliğe adım attı. İlk olarak Politika gazetesinde Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık muhabiri olarak gazetecilik kariyerine başlayan Uğur, ardından Hürriyet gazetesinde yaşam muhabirliği yaptı. Televizyon kariyerine de Güneş, İnterstar ve Kanal 6 gibi önemli televizyon kanallarında görev alarak devam etti. ATV'de program yapımcılığı ve editörlük gibi görevlerde de bulundu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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