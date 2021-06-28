Fuat Tosyalı kimdir? Fuat Tosyalı kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Fuat Tosyalı kimdir? Fuat Tosyalı kaç yaşında, aslen nerelidir?

Fuat Tosyalı kimdir? Fuat Tosyalı kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Türkiye Cumhuriyeti Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyelisi Fuat Tosyalı, 15 Haziran 2021 tarihinde kamyon, otobüs ve askeri araç üreticisi BMC'nin Ethem Sancak ve Öztürk Ailesi'nin elinde bulundurduğu %50.1'lik çoğunluk hissesini satın almıştır. Son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer alan Fuat Tosyalı kimdir? Fuat Tosyalı kaç yaşında, aslen nerelidir?

Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İcra Kurulu Üyeliği , Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Yönetim Kurulu Başkanlığıgörevlerini de başarıyla sürdüren, Fuat Tosyalı internette en çok aratılan kişiler arasında yer almakta Fuat Tosyalı ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisini haberimizde bulabilirsiniz.

FUAT TOSYALI KİMDİR?

Türkiye'nin lider demir-çelik şirketi Tosyalı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 1961 yılında Hatay'da doğdu. Babası Şerif Tosyalı'nın 1952 yılında 9 metrekare bir dükkânda başlattığı ticaret hayatına, 1967'de ilköğretim döneminde çıraklık olarak katıldı.

Fuat Tosyalı, vizyoner kimliği ve daima yeniliklerin peşinden koşan kişiliğiyle Tosyalı Holding'i bu gün 3 farklı kıta da üretim yapan, 80'i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayan bir global demir-çelik devine dönüştürdü.

İş hayatındaki cesareti ve sağlam öngörüleriyle, "En etkin 50 iş adamı sıralamasında 2'nciliğe yerleşen Fuat Tosyalı, hayırseverliği İle Türkiye'nin "En Gönlü Zengin" listesinde 4'üncü sırada yer alıyor.

Tosyalı Holding bünyesindeki görevinin yanı sıra; Türkiye Cumhuriyeti Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İcra Kurulu Üyeliği.

Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanlığı görevlerini de başarıyla sürdürüyor.

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