Fuat Oktay, "Geleceğin Türkiye'sini Gençlerden Dinliyoruz" programı kapsamında Nevşehirli gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Geleceğin Türkiye'sini Gençlerden Dinliyoruz" programı kapsamında Nevşehirli gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Geleceğin Türkiye'sini Gençlerden Dinliyoruz" programı kapsamında Nevşehirli gençlerle bir araya geldi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda,"Ben bugün sizi dinlemeye geldim. Gençler var deyince dayanamadık tabii duramadık koştuk geldik." ifadelerini kullandı.

Gençlere "Siz bizim yerimizde olsaydınız kendi alanlarınızla ilgili ne yapardınız?" sorusunu yönelten Oktay, "Gençler olarak siz bizim önümüzü açın fikirlerinizle." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler