Fuat Oktay bayram namazının ardından açıklama yaptı (1)

11.08.2019 08:31

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklama yapan Oktay, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili, "Çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek." dedi. Oktay bir gazetecinin sorusu üzerine, "Türkiye, hem kendi haklarını hem Kıbrıs Türkünün haklarını korumakla ilgili hiçbir tereddüt göstermeden kararlı şekilde ilerleyecektir" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: DHA

- İstanbul